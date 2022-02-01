Пропавшая в Новгородской области девочка найдена мёртвой на участке рядом с домом

Короткая ссылка
В Следственном комитете России заявили, что тело девочки 2020 года рождения, которая ранее пропала в городе Холм Новгородской области, было найдено на одном из участков в районе проживания её семьи.
Пропавшая в Новгородской области девочка найдена мёртвой на участке рядом с домом
  • РИА Новости

«В ходе поисковых мероприятий с использованием специальной техники, в том числе беспилотных аппаратов, удалось установить местонахождение тела ребёнка — на участке, расположенном в районе проживания семьи. Назначены необходимые экспертизы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данное уголовное дело было передано в производство следователей центрального аппарата по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

«В ближайшее время по указанию главы ведомства ему будет доложено о результатах расследования и дальнейшем ходе следствия», — добавили в ведомстве.

Ранее в волонтёрской организации ПСО «Феникс» заявили, что тело девочки 2020 года рождения, которая ранее пропала в городе Холм Новгородской области, найдено.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить