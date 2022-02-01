Пропавшая в Новгородской области девочка найдена мёртвой на участке рядом с домом

В Следственном комитете России заявили, что тело девочки 2020 года рождения, которая ранее пропала в городе Холм Новгородской области, было найдено на одном из участков в районе проживания её семьи.

«В ходе поисковых мероприятий с использованием специальной техники, в том числе беспилотных аппаратов, удалось установить местонахождение тела ребёнка — на участке, расположенном в районе проживания семьи. Назначены необходимые экспертизы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что данное уголовное дело было передано в производство следователей центрального аппарата по поручению председателя СК России Александра Бастрыкина.

«В ближайшее время по указанию главы ведомства ему будет доложено о результатах расследования и дальнейшем ходе следствия», — добавили в ведомстве.

Ранее в волонтёрской организации ПСО «Феникс» заявили, что тело девочки 2020 года рождения, которая ранее пропала в городе Холм Новгородской области, найдено.