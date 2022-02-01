Бочкарёв: единый скоростной диаметр улучшит связность 44 районов Москвы

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал о преимуществах единого скоростного диаметра.

«Единый скоростной диаметр, который протянется от Симферопольского шоссе до трассы М-11 Москва — Санкт-Петербург, пройдёт через шесть округов Москвы: Северный, Северо-Восточный, Восточный, Юго-Восточный, Южный и Юго-Западный, улучшив связность 44 столичных районов с населением более 4,5 млн человек», — заявил Бочкарёв.

Он отметил, что протяжённость трассы составит 68 км. Единый скоростной диаметр будет сформирован за счёт объединения Юго-Восточной и Северо-Восточной хорд и фактически пройдёт через всю столицу с юга на север, минуя центр.

«Благодаря тому, что магистраль на всём своём протяжении будет бессветофорной, автомобилисты смогут значительно экономить время в пути — от 10 до 50 минут, в зависимости от расстояния и времени суток», — уточнил Бочкарёв.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием «Московский скоростной диаметр».

Проголосовать за название трассы можно на портале «Активный гражданин».

Также сообщалось, что участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта готов на 50%.