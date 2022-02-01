Специалист в области образования Кислова перечислила перспективные профессии

Директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent Мария Кислова рассказала, какие профессии в настоящее время оцениваются как наиболее перспективные.

Во-первых, это специалисты в области интернет-технологий: программисты, разработчики, веб-дизайнеры, сказала она в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, по мнению Кисловой, спросом будут пользоваться инженеры-проектировщики, узкопрофильные врачи, педагоги, SMM-специалисты.

«Не потеряют своей востребованности на рынке и квалифицированные рабочие: слесари, сантехники, электрики, сварщики, мастера по ремонту часов, обуви, одежды», — добавила она.

В то же время профессии кассира, бухгалтера, секретаря, официанта, грузчика и охранника с высокой долей вероятности уйдут в прошлое.

По словам эксперта, таких специалистов могут заменить машины и алгоритмы.

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