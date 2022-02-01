Специалист в области образования Кислова перечислила перспективные профессии

Короткая ссылка
Директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent Мария Кислова рассказала, какие профессии в настоящее время оцениваются как наиболее перспективные.
Специалист в области образования Кислова перечислила перспективные профессии
  • Gettyimages.ru

Во-первых, это специалисты в области интернет-технологий: программисты, разработчики, веб-дизайнеры, сказала она в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, по мнению Кисловой, спросом будут пользоваться инженеры-проектировщики, узкопрофильные врачи, педагоги, SMM-специалисты.

«Не потеряют своей востребованности на рынке и квалифицированные рабочие: слесари, сантехники, электрики, сварщики, мастера по ремонту часов, обуви, одежды», — добавила она.

В то же время профессии кассира, бухгалтера, секретаря, официанта, грузчика и охранника с высокой долей вероятности уйдут в прошлое.

По словам эксперта, таких специалистов могут заменить машины и алгоритмы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае резко вырос спрос на дистанционных сотрудников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить