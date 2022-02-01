Депутат Госдумы Бессараб поддержала индексацию материнского капитала и социальных выплат

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что материнский капитал и социальные пособия с 1 февраля в России выросли на 8,4%.

«Как мы помним, до 2016 года материнский капитал не увеличивался. Потом президентом было принято решение, что маткапитал должен индексироваться ежегодно. Вместе с тем, материнский капитал планировалось увеличить на прогнозируемое значение инфляции — 5,9%. К сожалению, инфляция показала 8,4%. И президентом сразу же было дано поручение правительству пересмотреть семейный капитал, пенсии неработающих пенсионеров, МРОТ и т.д», — рассказала депутат.

Она отметила, что 8,4% это «тот реальный процент инфляции», который показал Росстат за 2021 год.

«Люди не потеряют деньги. Материнский семейный капитал вырос в своём реальном значении и покрывает рост товаров и услуг, который произошёл с ростом инфляции. Я думаю, что правило об индексации маткапитала на 1 февраля и на реальный процент инфляция, конечно, более справедливое. Это отвечает действительным потребностям россиян. Потому что мы знаем, что растёт цена на стройматериалы, соответственно, если люди хотят приобрести жильё, стоимость его также увеличивается. Поэтому, конечно, материнский семейный капитал тоже должен расти», — заключила Бессараб.

Ранее сообщалось, что в России с 1 февраля проиндексированы на 8,4% материнский капитал, а также социальные пособия и выплаты.

После индексации выплаты на первенца в России возрастут до 524,5 тыс. рублей, а на второго ребёнка — до 693,1 тыс. рублей.