В Москве проверят около 1700 объектов на соблюдение мер профилактики COVID-19 в феврале

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Госинспекция по недвижимости проверит в Москве около 1700 объектов на соблюдение мер профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 в феврале. В соответствующий список попали предприятия, бизнес-центры, объекты сферы обслуживания и массового скопления людей.
В Москве проверят около 1700 объектов на соблюдение мер профилактики COVID-19 в феврале
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

«В феврале мы планируем проверить около 1,7 тыс. объектов. В зону особого внимания войдут офисы, социальные и культурные объекты, медицинские, образовательные и спортивные организации, салоны красоты и общественные места», — цитирует сайт начальника госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского.

Отмечается, что нарушители мер профилактики будут привлекаться к ответственности, а их деятельность может быть приостановлена.

Уточняется, что в прошлом году ведомство провело более 44 тыс. проверок. В итоге было зафиксировано незначительное количество нарушений — 1,4%. Большинство организаций и предприятий Москвы соблюдали установленные требования.

Ранее сообщалось, что столичная госинспекция по недвижимости организовала камеральные проверки земельных участков, на которых расположены апартаменты. В план включены порядка 600 зданий. 

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