В Москве госинспекция проверит законность возведения апартаментов
- РИА Новости
Как объяснили в пресс-службе инспекции, мероприятия проводят с целью профилактики правонарушений и снижения риска покупки нежилых помещений в самострое.
Также в ведомстве рассказали, что уже проверено порядка 200 объектов, было зафиксировано 25 признаков нарушений.
Отмечается, что проверки проводятся дистанционно: выполняется анализ данных информационных систем, прорабатываются сведения аэрофотосъёмки и ортофотопланов.
«Наложение ортофотопланов текущего года и предыдущих лет позволяет отслеживать топографические изменения объектов недвижимости и выявлять признаки нарушений», — заявили в инспекции.
При этом там, где обнаружены признаки нарушений, пройдут физические обследования, проверка документов и разрешений на строительство.
Результаты инспекционных мероприятий будут подведены в конце февраля.
Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что правительство Москвы в ходе земельно-имущественных торгов в 2021 году реализовало свыше 11,6 тыс. объектов городской недвижимости на общую сумму 74,6 млрд рублей.