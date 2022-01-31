В Москве госинспекция проверит законность возведения апартаментов 

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Столичная госинспекция по недвижимости организовала камеральные проверки земельных участков, на которых расположены апартаменты. В план включены порядка 600 зданий. 
В Москве госинспекция проверит законность возведения апартаментов 
  • РИА Новости

Как объяснили в пресс-службе инспекции, мероприятия проводят с целью профилактики правонарушений и снижения риска покупки нежилых помещений в самострое.

Также в ведомстве рассказали, что уже проверено порядка 200 объектов, было зафиксировано 25 признаков нарушений.

Отмечается, что проверки проводятся дистанционно: выполняется анализ данных информационных систем, прорабатываются сведения аэрофотосъёмки и ортофотопланов.

«Наложение ортофотопланов текущего года и предыдущих лет позволяет отслеживать топографические изменения объектов недвижимости и выявлять признаки нарушений», — заявили в инспекции.

При этом там, где обнаружены признаки нарушений, пройдут физические обследования, проверка документов и разрешений на строительство.

Результаты инспекционных мероприятий будут подведены в конце февраля.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что правительство Москвы в ходе земельно-имущественных торгов в 2021 году реализовало свыше 11,6 тыс. объектов городской недвижимости на общую сумму 74,6 млрд рублей.

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