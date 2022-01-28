В Москве рассказали о росте спроса на столичную недвижимость

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что правительство Москвы в ходе земельно-имущественных торгов в 2021 году реализовало свыше 11,6 тыс. объектов городской недвижимости на общую сумму 74,6 млрд рублей.

Как пишет НСН, эти показатели более чем в 1,5 раза превышают данные 2020 года.

«Больше всего состоялось торгов по продаже машино-мест — 6,5 тыс., городских квартир — 2,8 тыс. и нежилых помещений — около 1 тыс.», — уточнил заммэра.

По итогам торговых сессий 2021 года город реализовал 1558 нежилых помещений (из которых 563 были сданы в аренду) и свыше 6,5 тыс. машино-мест.

Как ранее передавал телеканал «360», власти Московской области запланировали приступить к четырём проектам комплексного развития жилья за 2021 и 2022 годы.