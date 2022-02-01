Роспотребнадзор: показатели заболеваемости ОРВИ превышены в 71 регионе России

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Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 71 регионе России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Роспотребнадзор: показатели заболеваемости ОРВИ превышены в 71 регионе России
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

«На четвёртой неделе 2022 года в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом среди всех возрастных групп. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при подготовке к эпидемии от гриппа привили более 69,1 млн граждан России.

Ранее Минздрав России опубликовал памятку о действиях при бессимптомной и лёгкой формах течения COVID-19 и ОРВИ.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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