Роспотребнадзор: показатели заболеваемости ОРВИ превышены в 71 регионе России

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 71 регионе России. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«На четвёртой неделе 2022 года в целом на территории Российской Федерации регистрируется рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом среди всех возрастных групп. По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ были превышены в 71 субъекте России», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что при подготовке к эпидемии от гриппа привили более 69,1 млн граждан России.

Ранее Минздрав России опубликовал памятку о действиях при бессимптомной и лёгкой формах течения COVID-19 и ОРВИ.

Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.