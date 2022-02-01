Инфекционист Тимаков прокомментировал отрицательные ПЦР-тесты у инфицированных COVID-19

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Иинфекционист, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков прокоммментировал случаи отрицательных ПЦР-тестов у инфицированных коронавирусом.
Инфекционист Тимаков прокомментировал отрицательные ПЦР-тесты у инфицированных COVID-19
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«Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек всё равно может выделять вирус и заражать окружающих», — рассказал Тимаков в беседе с радио Sputnik.

Он рекомендовал сократить контакты с другими людьми при наличии симптомов заболевания.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.

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