Инфекционист Тимаков прокомментировал отрицательные ПЦР-тесты у инфицированных COVID-19

Иинфекционист, главный врач медцентра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков прокоммментировал случаи отрицательных ПЦР-тестов у инфицированных коронавирусом.

«Если человек имеет отрицательный тест и все признаки заболевания, может быть, у него был неправильно взят анализ: или не в тот день, или недостаточное количества материала. Омикрон-штамм очень быстро может уходить из носоглотки и не выявляться с помощью тестов. При этом человек всё равно может выделять вирус и заражать окружающих», — рассказал Тимаков в беседе с радио Sputnik.

Он рекомендовал сократить контакты с другими людьми при наличии симптомов заболевания.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в беседе с Nation News рассказал о возможном развитии ситуации с пандемией.