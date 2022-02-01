Минфин России планирует отменить двойное подписание закладной для покупателей новостроек

Короткая ссылка
Министерство финансов России разработает законопроект об отмене двойного подписания закладной по кредиту для покупателей квартир в новостройках.
Минфин России планирует отменить двойное подписание закладной для покупателей новостроек
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информируют «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.

Соответствующий проект планируют внести в Госдуму в ноябре.

Изменения направлены на сокращение расходов кредиторов и заёмщиков, а также на увеличение скорости рефинансирования ипотечных кредитов, отметили в Минфине.

Ранее сообщалось, что столичная госинспекция по недвижимости организовала камеральные проверки земельных участков, на которых расположены апартаменты. В план включены порядка 600 зданий.

Как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что правительство Москвы в ходе земельно-имущественных торгов в 2021 году реализовало свыше 11,6 тыс. объектов городской недвижимости на общую сумму 74,6 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить