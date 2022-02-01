Минфин России планирует отменить двойное подписание закладной для покупателей новостроек

Министерство финансов России разработает законопроект об отмене двойного подписания закладной по кредиту для покупателей квартир в новостройках.

Об этом информируют «Известия» со ссылкой на план законопроектной деятельности правительства.

Соответствующий проект планируют внести в Госдуму в ноябре.

Изменения направлены на сокращение расходов кредиторов и заёмщиков, а также на увеличение скорости рефинансирования ипотечных кредитов, отметили в Минфине.

Ранее сообщалось, что столичная госинспекция по недвижимости организовала камеральные проверки земельных участков, на которых расположены апартаменты. В план включены порядка 600 зданий.

Как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что правительство Москвы в ходе земельно-имущественных торгов в 2021 году реализовало свыше 11,6 тыс. объектов городской недвижимости на общую сумму 74,6 млрд рублей.