В Севастополе привлекли к ответственности за телефонный терроризм 17 человек с 2019 года

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В Севастополе привлекли к ответственности за ложные сообщения об актах терроризма 17 человек с 2019 года.
В Севастополе привлекли к ответственности за телефонный терроризм 17 человек с 2019 года
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

«Привлечены к уголовной ответственности семь лиц, которым назначены наказания в виде обязательных исправительных работ, штрафов, а также применения принудительных мер медицинского характера», — заявили в ведомстве.

Ещё десять человек, в том числе родители несовершеннолетних, привлечены к административной ответственности.

Как отметили в пресс-службе, много таких правонарушений совершаются гражданами в состоянии алкогольного опьянения. Основные мотивы — хулиганские побуждения, месть родственникам, работодателям либо наличие финансовых претензий к предприятию или кредитно-финансовому учреждению.

Ранее сообщалось, что в отношении двух жителей Магнитогорска, рассылавших ложные сообщения о минировании социальных объектов, возбудили уголовные дела.

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