В Подмосковье отремонтировали 128 поликлиник и больниц
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Как заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, по одному незавершённому объекту осталось в Мытищах, Богородском и Лосино-Петровском городских округах. Работы там должны завершиться до конца февраля.
«И в красной зоне у нас Красногорск и Солнечногорск. В этих округах есть по одному объекту с незаключёнными контрактами», — уточнила Стригункова.
Среди 128 отремонтированных объектов — 34 поликлиники, 28 стационаров, 34 станции скорой помощи.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.