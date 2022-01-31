В Подмосковье отремонтировали 128 поликлиник и больниц

Большинство городских округов Московской области завершили работу по ремонту больниц и поликлиник. В программу включили 135 объектов, из них 128 уже отремонтированы.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, по одному незавершённому объекту осталось в Мытищах, Богородском и Лосино-Петровском городских округах. Работы там должны завершиться до конца февраля.

«И в красной зоне у нас Красногорск и Солнечногорск. В этих округах есть по одному объекту с незаключёнными контрактами», — уточнила Стригункова.

Среди 128 отремонтированных объектов — 34 поликлиники, 28 стационаров, 34 станции скорой помощи.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.