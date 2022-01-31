В Гильдии риелторов России прокомментировали ситуацию на ипотечном рынке

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке.

«За последние два года в два раза увеличились ежемесячные платежи по ипотеке, но не для тех, кто уже взял ипотеку, произойдёт подорожание, а для тех, кто возьмет её в июне текущего года, или для тех, кто брал ипотечный кредит по плавающей ставке», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, лучше оформлять ипотеку по фиксированной ставке.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с НСН заявила, что выплачивающим ипотеку россиянам не нужно опасаться роста платежей, а вот тем, кто только готовится взять кредит, лучше ещё раз подумать.