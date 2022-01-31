Специалист по недвижимости прокомментировал ситуацию с апартаментами в России

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Сергей Зайцев, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи», прокомментировал ситуацию с апартаментами в России.
Специалист по недвижимости прокомментировал ситуацию с апартаментами в России
  • ©Bill Diodato
  • Gettyimages.ru

«Ситуация неоднозначная», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

С одной стороны, пояснил эксперт, нет запрета на строительство апартаментов и их продажу в формате аналога жилья без права регистрации, а с другой — нет закона, который бы регулировал соблюдение норм для того или иного типа апартаментов.

Как отметил Зайцев, одно дело, когда это многофункциональные центры с апартаментами, которые используются как нежилые помещения, а другое — апартаменты, продаваемые в качестве аналога жилой недвижимости.

Ранее сообщалось, что столичная госинспекция по недвижимости организовала камеральные проверки земельных участков, на которых расположены апартаменты. В план включены порядка 600 зданий.

Как сообщала НСН, заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что правительство Москвы в ходе земельно-имущественных торгов в 2021 году реализовало свыше 11,6 тыс. объектов городской недвижимости на общую сумму 74,6 млрд рублей.

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