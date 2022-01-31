Володин заявил об отсутствии оснований для снижения нештрафуемого порога скорости

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Предложение о снижении нештрафуемого порога превышения скорости до 10 км/ч не имеет под собой серьёзных оснований, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин заявил об отсутствии оснований для снижения нештрафуемого порога скорости
  • РИА Новости

«Во-первых, подобные предложения не имеют под собой серьёзных оснований и расчётов», — написал Володин в своём Telegram-канале.

По его словам, выдержать данные требования крайне сложно.

Он добавил, что их введение повлечёт за собой увеличение коррупции.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что идея снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч является вредной.

Также директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев в беседе с RT прокомментировал вступивший в России в силу закон о введении уголовного наказания для злостных нарушителей, ранее привлекавшихся к ответственности за неоднократное нарушение ПДД.

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