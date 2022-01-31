В Удмуртии вынесли приговор по делу о ложном сообщении об акте терроризма

В Сарапуле вынесли приговор в отношении 38-летнего мужчины, обвинявшегося в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Удмуртии.

Установлено, что подсудимый из хулиганских побуждений передал в единую диспетчерскую службу недостоверные сведения о готовящемся теракте.

Мужчина признал вину, передаёт izh.kp.ru. Суд приговорил его к шести месяцам ограничения свободы.

Ранее сообщалось, что в отношении двух жителей Магнитогорска, рассылавших ложные сообщения о минировании социальных объектов, возбудили уголовные дела.