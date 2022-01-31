Путин одобрил идею увеличения мест для принудительных работ вместо сроков в колониях

Президент России Владимир Путин согласился с предложением министра юстиции Константина Чуйченко увеличить количество мест, чтобы переводить людей с наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Как пишет РИА Новости, Чуйченко отметил, что к концу 2024 года планируется создать порядка 100 тыс. подобных мест.

«И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — сказал Чуйченко.

Путин, в свою очередь, согласился и ответил: «Давайте так и сделаем».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что в России необходимо восстановить исправительно-трудовые колонии и приспособить их к современному законодательству.

По мнению парламентария, подобные колонии смогут выполнить свою исправительную функцию.