Путин одобрил идею увеличения мест для принудительных работ вместо сроков в колониях
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, Чуйченко отметил, что к концу 2024 года планируется создать порядка 100 тыс. подобных мест.
«И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — сказал Чуйченко.
Путин, в свою очередь, согласился и ответил: «Давайте так и сделаем».
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что в России необходимо восстановить исправительно-трудовые колонии и приспособить их к современному законодательству.
По мнению парламентария, подобные колонии смогут выполнить свою исправительную функцию.