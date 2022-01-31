Путин одобрил идею увеличения мест для принудительных работ вместо сроков в колониях

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин согласился с предложением министра юстиции Константина Чуйченко увеличить количество мест, чтобы переводить людей с наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.
Путин одобрил идею увеличения мест для принудительных работ вместо сроков в колониях
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости, Чуйченко отметил, что к концу 2024 года планируется создать порядка 100 тыс. подобных мест.

«И таким образом у нас значительно уменьшится численность людей, которые содержатся в местах лишения свободы», — сказал Чуйченко.

Путин, в свою очередь, согласился и ответил: «Давайте так и сделаем».

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков заявил, что в России необходимо восстановить исправительно-трудовые колонии и приспособить их к современному законодательству.

По мнению парламентария, подобные колонии смогут выполнить свою исправительную функцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить