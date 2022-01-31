Автоэксперт Моржаретто высказался по поводу идеи снизить нештрафуемый порог скорости

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Дарья Ускова
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Автоэксперт Моржаретто высказался по поводу идеи снизить нештрафуемый порог скорости
  • РИА Новости

По словам автоэксперта, подобное предложение имеет определённый смысл, однако при этом стоит принять во внимание и организацию движения на дорогах, считает специалист.

«Два-три года назад было принято решение проинспектировать все дороги, навести порядок со знаками, чтобы максимальное количество километров было с одним и тем же знаком», — сообщил Моржаретто.

Как утверждает эксперт, решение о снижении нештрафуемого порога было отложено из-за большого количества камер контроля скорости и часто сменяющихся знаков скоростного ограничения по пути движения.

«Хотя в перспективе его, конечно, надо будет сократить на 10 км/ч, а, может, и больше, как во всём мире», — отметил собеседник RT.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак раскритиковал идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.

По его словам, инициатива «не нова и откровенно вредна».

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