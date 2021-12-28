Власти Москвы предложили снизить нештрафуемый порог скорости до 10 км/ч

Московские власти направили правительству России и Министерству внутренних дел предложения по снижению нештрафуемого порога скорости на дорогах. Об этом в интервью РБК заявил заместитель мэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Находимся с коллегами в активной дискуссии», — сказал он.

Он выразил надежду, что транспортная комиссия правительства рассмотрит данный вопрос с учётом того, что «человеческая жизнь дороже всего».

Ликсутов также считает, что Москва благодаря такой мере станет безопаснее, а количество ДТП в городе снизится минимум на 35%. Такое решение, по мнению Ликсутова, позволит снизить уровень смертности от ДТП в три—четыре раза.

Также Ликсутов заявил, что данная мера поможет сократить число пробок на дорогах.

Кроме того, он рассказал, что в ряде других мегаполисов мира нештрафуемый порог скорости составляет от 0 до 5 км/ч.

При этом заммэра считает возможным оставить неснижаемый порог 20 км/ч на дорогах с быстрым движением за чертой города.

В ноябре 2020 года министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что ведомство выступает против снижения нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.