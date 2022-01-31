Власти Москвы рассказали о планах по развитию инновационного потенциала с другими регионами

Столичные власти рассказали о планах по развитию инновационного потенциала с другими регионами.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Московский инновационный кластер и Ассоциация инновационных регионов России организовали встречу в электронном формате, участниками которой стали 95 представителей органов власти почти из 20 субъектов.

«Мы стремимся к тому, чтобы создаваемая в столице инновационная инфраструктура была полезна для предпринимателей со всей страны. Каждому стартапу или проекту нужны условия для роста. Они могут заключаться в экспертной поддержке, предоставлении площадок для пилотного тестирования, бесплатных консультациях и образовательных программах», — заявила заммэра Наталья Сергунина.

По её словам, благодаря кластеру проще найти партнёров и инвесторов.

Участники мероприятия обсудили план сотрудничества на 2022 год. Среди разработанных инициатив — технологические конкурсы, присоединение новых субъектов России к цифровой платформе МИК.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Московский инновационный кластер представил антиковидные разработки.