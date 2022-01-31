В ОНК рассказали об условиях отбывания наказания экс-гендиректором издательства «Известия»
- РИА Новости
«Работаю я библиотекарем. В храме СИЗО стал алтарником и звонарём. Ещё самодеятельностью занимаюсь. Сейчас готовим концерт к 23 февраля — это будет литературно-музыкальная композиция. И ещё наглядной агитацией занимаюсь, в том числе стенгазетами», — привёл слова Галумова один из членов комиссии, посетивший «Бутырку».
В ходе беседы с правозащитниками Галумов подчеркнул, что претензий к условиям содержания не имеет.
«Хозотряд тут дисциплинированный. Никаких проявлений дедовщины нет, все на равных. Это я как бывший военный говорю», — добавил Галумов.
В ноябре 2020 года Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего главу ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.