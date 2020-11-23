Экс-глава издательства «Известия» Галумов получил шесть лет колонии
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«Суд назначил моему подзащитному шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Этот приговор мы обязательно обжалуем», — приводит ТАСС слова адвоката Владимира Семенцова.
Прокуратура просила для Галумова восемь лет колонии общего режима. Защита просила его оправдать.
После вступления приговора в законную силу Галумов может попросить об условно-досрочном освобождении.