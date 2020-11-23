Экс-глава издательства «Известия» Галумов получил шесть лет колонии

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Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего главу ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.
Экс-глава издательства «Известия» Галумов получил шесть лет колонии
  • © РИА Новости / Пресс-служба Гагаринского суда

«Суд назначил моему подзащитному шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Этот приговор мы обязательно обжалуем», — приводит ТАСС слова адвоката Владимира Семенцова.

Прокуратура просила для Галумова восемь лет колонии общего режима. Защита просила его оправдать.

После вступления приговора в законную силу Галумов может попросить об условно-досрочном освобождении.

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