Экс-глава издательства «Известия» Галумов получил шесть лет колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил к шести годам колонии бывшего главу ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова, признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

«Суд назначил моему подзащитному шесть лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Этот приговор мы обязательно обжалуем», — приводит ТАСС слова адвоката Владимира Семенцова.

Прокуратура просила для Галумова восемь лет колонии общего режима. Защита просила его оправдать.

После вступления приговора в законную силу Галумов может попросить об условно-досрочном освобождении.