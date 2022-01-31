Танкисты Западного и Южного военных округов проведут 2 февраля учебные стрельбы

Танковые подразделения Западного и Южного военных округов проведут в среду, 2 февраля, учебные стрельбы. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Всего к тактико-специальным занятиям будут привлечены свыше 300 военнослужащих и порядка 50 единиц боевых машин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие произведут стрельбы на танках Т-72Б3 на полигонах Мулино в Нижегородской области и Кадамовский в Ростовской области.

Ранее стало известно, что расчёты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Западного военного округа отработали отражение налёта условного противника на учениях в Ленинградской области.