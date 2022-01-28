Расчёты С-400 отработали отражение налёта условного противника на учениях в Ленобласти

Расчёты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Западного военного округа отработали отражение налёта условного противника на учениях в Ленинградской области.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Тренировка показала высокий уровень подготовки специалистов систем ПВО», — заявил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

Роль мишеней исполнили истребители Су-30СМ. Расчёты ЗРК С-400 получили сигнал о нарушении границ со стороны условного противника, после чего обнаружили, классифицировали и ликвидировали условные цели, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что масштабные учения антитеррористической направленности состоялись в ряде гарнизонов Тихоокеанского флота.