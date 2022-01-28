Расчёты С-400 отработали отражение налёта условного противника на учениях в Ленобласти

Короткая ссылка
Расчёты зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф» Западного военного округа отработали отражение налёта условного противника на учениях в Ленинградской области.
Расчёты С-400 отработали отражение налёта условного противника на учениях в Ленобласти
  • © РИА Новости / Сергей Пятаков

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

«Тренировка показала высокий уровень подготовки специалистов систем ПВО», — заявил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлёв.

Роль мишеней исполнили истребители Су-30СМ. Расчёты ЗРК С-400 получили сигнал о нарушении границ со стороны условного противника, после чего обнаружили, классифицировали и ликвидировали условные цели, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Ранее сообщалось, что масштабные учения антитеррористической направленности состоялись в ряде гарнизонов Тихоокеанского флота.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить