Расчёты С-400 отработали отражение налёта условного противника на учениях в Ленобласти
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Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ЗВО.
«Тренировка показала высокий уровень подготовки специалистов систем ПВО», — заявил командующий войсками округа генерал-полковник Александр Журавлёв.
Роль мишеней исполнили истребители Су-30СМ. Расчёты ЗРК С-400 получили сигнал о нарушении границ со стороны условного противника, после чего обнаружили, классифицировали и ликвидировали условные цели, передаёт ФБА «Экономика сегодня».
Ранее сообщалось, что масштабные учения антитеррористической направленности состоялись в ряде гарнизонов Тихоокеанского флота.