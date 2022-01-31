Проценко отметил риски быстрого течения заболевания омикрон-штаммом

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Главный врач больницы №40 в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко прокомментировал ситуацию с омикрон-штаммом коронавируса.
Проценко отметил риски быстрого течения заболевания омикрон-штаммом
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«Его (заболевание, вызванное «омикроном». — RT) быстрое течение и меньшее, значительно меньшее количество поражения лёгочной ткани, меньше пневмоний в исходе — это хорошая новость», — сказал Проценко в интервью RTVI.

Он добавил, что при этом пациенты из групп риска не должны «терять настороженность».

«Но эта вспышка с двух-трёхдневной температурой в 39 градусов со слабостью. Те группы риска, пациенты старше 60 лет, пациенты с... ожирением, пациенты с сопутствующей патологией, есть всегда риски, что этот пик лихорадки может сопровождаться обострением... ухудшением по их сопутствующей патологии», — заявил он.

Ранее Сергей Токарев, главный профилактолог УрФО, научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук рассказал в беседе с URA.RU о симптомах штамма коронавируса «омикрон».

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