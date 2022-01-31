Губернатор Подмосковья прокомментировал ситуацию с дольщиками

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заседании с правительством отметил, что в 2022 году планируют выдать ключи или компенсации для 15 тыс. обманутых дольщиков региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

За 20 лет от недобросовестных застройщиков в области пострадали 111,5 тыс. человек. Воробьёв сообщил, что к началу этого года уже решили вопросы 65,8 тыс. дольщиков.

Задачу закрыть вопрос с обманутыми дольщиками поставил президент Владимир Путин. Полностью проблему планируют решить в 2023 году.

Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.