Губернатор Подмосковья прокомментировал ситуацию с дольщиками
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Об этом сообщает телеканал «360».
За 20 лет от недобросовестных застройщиков в области пострадали 111,5 тыс. человек. Воробьёв сообщил, что к началу этого года уже решили вопросы 65,8 тыс. дольщиков.
Задачу закрыть вопрос с обманутыми дольщиками поставил президент Владимир Путин. Полностью проблему планируют решить в 2023 году.
Ранее владелец агентства недвижимости «Тренд Хаус» Ксения Аверс в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказалась о росте доверия россиян к застройщикам.