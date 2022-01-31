Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Радченко прокомментировала ситуацию с платежами

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко заявила, что выплачивающим ипотеку россиянам не нужно опасаться роста платежей, а вот тем, кто только готовится взять кредит, лучше ещё раз подумать.

Об этом она рассказала в беседе с НСН.

«Здесь нужно понимать, что если вы уже взяли ипотеку и подписали договор, то банк не меняет процентную ставку, она фиксирована. Если вы уже взяли кредит, то в договоре написано, что ставка может быть поднята только по обоюдному согласию сторон. Если вы не согласны, а вам подняли, в суд придётся идти. Но, хочу сказать, за всю историю существования ипотеки в нашей стране, а это уже больше десяти лет, не было случаев, когда банки повышали процентную ставку просто так», — заверила Радченко.

Она также обратила внимание, что процентная ставка повысилась наряду со стоимостью квадратного метра, поэтому платёж по ипотеке также вырос. Новым заёмщикам придётся платить в среднем на 30% больше, чем десять месяцев назад, отметила глава академии ипотеки.

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