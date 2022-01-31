Губернатор Петербурга Беглов заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что особенностью нынешней волны коронавируса в городе стал рост заболеваемости среди детей.
Губернатор Петербурга Беглов заявил о росте заболеваемости коронавирусом среди детей
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«Особенностью этой волны стал рост заболеваемости среди детей», — цитирует РИА Новости Беглова.

По его словам, выявлены примерно 26 тыс. детей, заболевших коронавирусом.

Он отметил, что с 2 февраля на дистанционное обучение переводятся школьники 7—11-х классов, а также обучающиеся в колледжах.

Беглов также заявил, что Санкт-Петербург переживает пятую волну пандемии коронавируса, которая стала самой массовой.

Ранее портал kp.ru сообщил, что в Санкт-Петербурге ввели дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса, которые в основном касаются детей и подростков.

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