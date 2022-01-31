В Подмосковье не планируют усиливать меры по коронавирусу

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В Московской области не планируется вводить дополнительные меры по коронавирусу. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
В Подмосковье не планируют усиливать меры по коронавирусу
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«Мы не планируем дополнительные ограничения, мы сейчас активно занимаемся тем, чтобы усилить амбулаторное звено: различные способы телемедицины, линия 122», — приводит ТАСС его слова в интервью телеканалу «Россия 1».

Воробьёв добавил, что эти меры позволяют снять серьёзную нагрузку на врачей.

«Но я должен признаться, что она (нагрузка. — RT) сегодня запредельная, поэтому привлекаем студентов и, конечно, бросаем силы с плановой помощи», — добавил губернатор.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Московской области появилась возможность закрыть или продлить больничный дистанционно.

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