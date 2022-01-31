Учеников старших классов школ Петербурга переведут на дистанционное обучение с 2 февраля

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Власти Санкт-Петербурга решили ужесточить меры по борьбе с коронавирусом.
Учеников старших классов школ Петербурга переведут на дистанционное обучение с 2 февраля
  • Legion-Media

Как пишет kp.ru, учеников старших классов школ переводят на дистанционное обучение.

«С 2 по 13 февраля 2022 года все учащиеся с 7-го по 11-й класс переводятся на дистанционное обучение, очное посещение кружков в школах им также запрещается», — говорится в постановлении.

За последние сутки, как сообщают «Невские новости», коронавирус выявлен у 15 802 человек в Петербурге. Накануне это число составляло 17 833

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