Дело о нарушении правил обращения с оружием возбудили после гибели военного в Подмосковье

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Уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием возбудили после гибели военного в части в Подмосковье.
Дело о нарушении правил обращения с оружием возбудили после гибели военного в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК России.

«По факту гибели военнослужащего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК (нарушение правил обращения с оружием, повлёкшее по неосторожности смерть человека)», — говорится в релизе.

По предварительным данным, старший прапорщик получил оружие и боеприпасы для сопровождения воинского груза.

Находясь в казарме, он случайно выстрелил из пистолета, пуля попала в находившегося рядом призывника-ефрейтора. Молодой человек погиб на месте.


Ранее стало известно, что в Московской области военнослужащий погиб в результате выстрела, который непроизвольно совершил контрактник.

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