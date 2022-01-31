Аэропорт Симферополя анонсировал расширение маршрутной сети

Аэропорт Симферополя в весенне-летний период обслужит рейсы из 50 городов. Это больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Об этом сообщает «Крым 24».

Продажи билетов будут осуществляться в период с 27 марта по 29 октября. Их откроют 12 авиакомпаний.

Больше всего летних рейсов запланировано по направлениям Москва и Санкт-Петербург. В лидеры по частоте полётов также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань и Тюмень, передаёт «Новый Севастополь».

Отмечается, что самый удалённый от столицы Крыма город в маршрутной сети аэропорта Симферополь — Иркутск (около 5 тыс. км), а ближайший — Краснодар (около 400 км).

Ранее сообщалось, что в связи с сильными порывами бокового ветра в калиниградском аэропорту Храброво задержали более десяти рейсов.