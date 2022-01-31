Песков назвал печальной статистику по убыли населения России

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал печальной статистику по убыли населения России.
Песков назвал печальной статистику по убыли населения России
  • AP

«Однозначно можно сказать, что это весьма и весьма печальная статистика, весьма и весьма печальные данные. Действительно, мы потеряли очень много наших сограждан из-за эпидемии коронавируса», — заявил он на брифинге в ответ на вопрос о данных Росстата об убыли населения.

Песков добавил, что причины данной ситуации предстоит проанализировать. По его словам, необходимо продолжать убеждать людей вакцинироваться от коронавируса.

Ранее профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала в стриме RT «Летучка» о ситуации с заболеваемостью штаммом коронавируса «омикрон».

По её словам, облегчение большинства случаев заболевания объясняется не тем, что «омикрон» полегчал», а тем, что очень большое число людей вакцинированы.

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