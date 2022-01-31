Заболеваемость детей коронавирусом увеличилась в Петербурге за неделю более чем на 210%

Заболеваемость детей коронавирусом в Санкт-Петербурге увеличилась на 210,5% по сравнению с показателями предыдущей недели. Об этом сообщила заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора городского управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.

«Что касается детей от ноля до 17 лет, на четвёртой календарной неделе по сравнению с третьей у нас заболеваемость увеличилась на 210,5%», — приводит ТАСС её слова.

Катаева добавила, что ситуация с коронавирусом в Петербурге остаётся крайне напряжённой.

«Если на первой неделе (2022 года. — RT) у нас заболели около 41 тыс. населения, то на четвёртой неделе — более 87 тыс. заболевших», — сообщила она.

Ранее профессор вирусологии центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с НСН прокомментировал сообщения об обнаружении в ЮАР коронавируса NeoCoV.