Бывший адвокат Ефремова Пашаев заявил, что стал жертвой мошенничества

Короткая ссылка
Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с RT заявил, что стал жертвой мошенничества со стороны знакомого, который не вернул ему крупный долг.
Бывший адвокат Ефремова Пашаев заявил, что стал жертвой мошенничества
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

По его словам, он подал заявление в полицию на мужчину, который три года назад пообещал ему открыть совместно автосервис, но потом перестал выходить на связь.

«Он получил деньги на приобретение оборудования для автосервиса, полгода кормил завтраками. Каждый раз что-то новое придумывал: то оборудование из Китая надо ждать, то ещё что-то надо ждать. А потом совсем пропал», — заявил адвокат.

При этом Пашаев утверждает, что причин не доверять приятелю у него не было, поскольку тот был «ответственным мастером» по ремонту его машин, а бывшая жена знакомого работала у него бухгалтером.

Как передаёт РИА Новости, Пашаев заявил, что дал знакомому в долг под расписку 1 млн рублей и $8,6 тыс.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить