Бывший адвокат Ефремова Пашаев заявил, что стал жертвой мошенничества

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с RT заявил, что стал жертвой мошенничества со стороны знакомого, который не вернул ему крупный долг.

По его словам, он подал заявление в полицию на мужчину, который три года назад пообещал ему открыть совместно автосервис, но потом перестал выходить на связь.

«Он получил деньги на приобретение оборудования для автосервиса, полгода кормил завтраками. Каждый раз что-то новое придумывал: то оборудование из Китая надо ждать, то ещё что-то надо ждать. А потом совсем пропал», — заявил адвокат.

При этом Пашаев утверждает, что причин не доверять приятелю у него не было, поскольку тот был «ответственным мастером» по ремонту его машин, а бывшая жена знакомого работала у него бухгалтером.

Как передаёт РИА Новости, Пашаев заявил, что дал знакомому в долг под расписку 1 млн рублей и $8,6 тыс.