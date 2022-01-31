Сбер запустил сервис проверки онлайн-переводов близкими

Сбер объявил о создании сервиса, с помощью которого клиенты смогут доверить близким проверку своих онлайн-переводов.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение банка.

Отмечается, что суть сервиса заключается в том, что онлайн-переводы клиентов до того, как будут исполнены банком, попадают на дополнительную проверку помощнику, который одобряет их либо отклоняет, исходя из цели операции. Клиент банка может назначить помощником любого близкого человека.

В банке объяснили, что это должно помочь предотвращать случаи мошенничества.

При этом помощник не будет иметь право инициировать операции за клиента и не видит остатки и поступления по счетам. Он сможет проверять только реквизиты операции.

В ноябре в Сбере предупредили, что злоумышленники начали использовать новый способ мошенничества с помощью фиктивных роботов-помощников.

Также председатель Московской коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексей Карабаев рассказал, что делать, если с карты сняли средства мошенники.