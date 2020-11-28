В Сбербанке предупредили о новом способе мошенничества

Злоумышленники начали использовать новый способ мошенничества с помощью фиктивных роботов-помощников. Об этом сообщили в Сбербанке.

«Злоумышленники в телефонном мошенничестве начали активно использовать роботов-помощников», — говорится в сообщении банка в Telegram.

Отмечается, что клиентам звонит якобы робот-помощник из Сбера и сообщает о подозрительных операциях. После этого он предлагает соединить абонента с фальшивой службой безопасности.

В банке уточнили, что мошенники звонят с номеров, начинающихся на +7 495 или +7 499.

«Сбер звонит с 900. Напоминаем, вы можете воспользоваться специальной страницей Сбера «Ваша безопасность», если вам или вашим близким звонили или писали мошенники», — добавили в банке.

Ранее председатель Московской коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексей Карабаев в беседе с ФАН рассказал, что делать, если с карты сняли средства мошенники.