Эксперт рассказал о возможных видах мошенничества при подписании кредитного договора

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Финансовый консультант кандидат экономических наук Александр Саяпин рассказал о возможных видах мошенничества при подписании кредитного договора.
Эксперт рассказал о возможных видах мошенничества при подписании кредитного договора
  • РИА Новости

«Когда человек внимательно читает договор, то обращает внимание на крупную ошибку в реквизитах. Это специальный ляп, на который нельзя не обратить внимания. Такому человеку перепечатывают договор, приносят новую версию без ошибки, и он её подписывает, не перепроверив. На самом деле договор может быть абсолютно другой, но человек его уже подписал», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, это наиболее распространённый момент, который используют не только в микрофинансировании, но и при продаже автомобилей, техники.

Как отметил эксперт, такое мошенничество доказать сложно, поскольку человек подписал сам. Всё зависит от конкретного договора, конкретной компании, а также от профессионализма юриста, который будет защищать.

«Самому там справиться практически невозможно. В первую очередь надо обращаться в проверенные банки», — добавил Саяпин.

Ранее председатель Московской коллегии адвокатов Karabaev Legal Group Алексей Карабаев в беседе с ФАН рассказал, что делать, если с карты сняли средства мошенники.

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