Глава Мурманской области Чибис сообщил о введении новых мер против COVID-19 в регионе

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о введении новых мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 в регионе.

В ходе оперативного совещания Чибис заявил, что темп заболеваемости в регионе за последнее время увеличился на 171%.

«С 1 февраля до особых распоряжений отменяем проведение всех массовых мероприятий, даже уличные мероприятия не проводятся», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, до 50% будет сокращена «наполняемость фитнес-центров, бассейнов, библиотек».

Заведения общепита смогут работать с 06:00 до 23:00. Также половина сотрудников государственных и муниципальных учреждений переходят на удалёнку.

«Прошу 50% работников, не связанных с производством, на предприятиях отправить также на удалённый режим», — сказал Чибис.

Ранее оперштаб Мордовии сообщил об ужесточении антикоронавирусных ограничений, касающихся подростков и детей.