Глава Мурманской области Чибис сообщил о введении новых мер против COVID-19 в регионе
- РИА Новости
В ходе оперативного совещания Чибис заявил, что темп заболеваемости в регионе за последнее время увеличился на 171%.
«С 1 февраля до особых распоряжений отменяем проведение всех массовых мероприятий, даже уличные мероприятия не проводятся», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, до 50% будет сокращена «наполняемость фитнес-центров, бассейнов, библиотек».
Заведения общепита смогут работать с 06:00 до 23:00. Также половина сотрудников государственных и муниципальных учреждений переходят на удалёнку.
«Прошу 50% работников, не связанных с производством, на предприятиях отправить также на удалённый режим», — сказал Чибис.
Ранее оперштаб Мордовии сообщил об ужесточении антикоронавирусных ограничений, касающихся подростков и детей.