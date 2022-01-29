В Мордовии ужесточили антикоронавирусные ограничения в отношении детей

Оперштаб Мордовии сообщил об ужесточении антикоронавирусных ограничений, касающихся подростков и детей.

Об этом говорится на сайте правительства региона.

«Решено с 28 января по 15 февраля 2022 года временно приостановить посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, торговых комплексов, фитнес-центров, учреждений культуры и общепита; реализацию общеобразовательных программ в помещениях дополнительного образования», — отмечается в заявлении.

Также приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан, не достигших возраста 18 лет, за исключением мероприятий, включённых в официальный спортивный календарный план.

Уточняется, что соответствующие изменения внесены в указ главы Мордовии.

Ранее пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила, что в регионе усилили ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.