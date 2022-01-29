В Мордовии ужесточили антикоронавирусные ограничения в отношении детей
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте правительства региона.
«Решено с 28 января по 15 февраля 2022 года временно приостановить посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, торговых комплексов, фитнес-центров, учреждений культуры и общепита; реализацию общеобразовательных программ в помещениях дополнительного образования», — отмечается в заявлении.
Также приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан, не достигших возраста 18 лет, за исключением мероприятий, включённых в официальный спортивный календарный план.
Уточняется, что соответствующие изменения внесены в указ главы Мордовии.
Ранее пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила, что в регионе усилили ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.