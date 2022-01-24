В Ленобласти ужесточили ограничения из-за COVID-19

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Пресс-служба администрации Ленинградской области сообщила, что в регионе усилили ограничения из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В Ленобласти ужесточили ограничения из-за COVID-19
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Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы.

«Любые массовые мероприятия ограничены по численности до 50 человек», — говорится в сообщении.

Как сообщают «Невские новости», вместе с этим в Ленобласти до 50% сокращается заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань, у которых есть ковид-паспорта.

Уточняется, что также организациям и предпринимателям рекомендовано перевести на удалёнку не менее 30% работников.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города готовятся ввести более строгие ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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