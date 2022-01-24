Беглов заявил о подготовке более строгих ограничений в Петербурге из-за COVID-19

Короткая ссылка
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России» заявил, что власти города готовятся ввести более строгие ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Беглов заявил о подготовке более строгих ограничений в Петербурге из-за COVID-19
  • Gettyimages.ru

«На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости — более 9 тыс. инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим», — цитирует его ТАСС.

Беглов добавил, что городское правительство готовит изменения в 121-е постановление о противодействии распространению коронавируса «с новыми, более строгими санитарными ограничениями».

Ранее сообщалось, что в Петербурге усилили подготовку медучреждений к нагрузкам из-за ситуации с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить