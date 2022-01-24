Беглов заявил о подготовке более строгих ограничений в Петербурге из-за COVID-19
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«На прошлой неделе наш город обновил антирекорд по заболеваемости — более 9 тыс. инфицированных за сутки. Пятая волна коронавируса оказалась самой масштабной. Санкт-Петербург переходит в мобилизационный режим», — цитирует его ТАСС.
Беглов добавил, что городское правительство готовит изменения в 121-е постановление о противодействии распространению коронавируса «с новыми, более строгими санитарными ограничениями».
Ранее сообщалось, что в Петербурге усилили подготовку медучреждений к нагрузкам из-за ситуации с COVID-19.