Прокуратура Ленобласти ведёт проверку после обнаружения тела ребёнка

Короткая ссылка
Прокуратура Ленинградской области осуществляет проверку после обнаружения в квартире тела маленького ребёнка, жившего с няней.
Прокуратура Ленобласти ведёт проверку после обнаружения тела ребёнка
  • РИА Новости

«Организована проверка по факту обнаружения 30 января в квартире дома по бульвару Менделеева в городе Мурино трупа малолетнего ребёнка 2019 года рождения», — цитирует РИА Новости сообщение.

Согласно предварительным данным, несколько месяцев ребёнок жил с няней.

Тело ребёнка обнаружила его мать и обратилась в правоохранительные органы.

11 января сообщалось, что, по данным СУ СК России по Нижегородской области, в городе Выксы нетрезвая 62-летняя женщина выбросила двухлетнего внука из окна квартиры на пятом этаже, ребёнок скончался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить