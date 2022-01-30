Прокуратура Ленобласти ведёт проверку после обнаружения тела ребёнка

Прокуратура Ленинградской области осуществляет проверку после обнаружения в квартире тела маленького ребёнка, жившего с няней.

«Организована проверка по факту обнаружения 30 января в квартире дома по бульвару Менделеева в городе Мурино трупа малолетнего ребёнка 2019 года рождения», — цитирует РИА Новости сообщение.

Согласно предварительным данным, несколько месяцев ребёнок жил с няней.

Тело ребёнка обнаружила его мать и обратилась в правоохранительные органы.

11 января сообщалось, что, по данным СУ СК России по Нижегородской области, в городе Выксы нетрезвая 62-летняя женщина выбросила двухлетнего внука из окна квартиры на пятом этаже, ребёнок скончался.