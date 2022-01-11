СК: пьяная бабушка выбросила с пятого этажа двухлетнего внука в Нижегородской области

По данным СУ СК России по Нижегородской области, в городе Выксы нетрезвая 62-летняя женщина выбросила двухлетнего внука из окна квартиры на пятом этаже, ребёнок скончался.

Тело ребёнка было обнаружено днём 9 января возле дома на улице Центральный Микрорайон. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Убийство малолетнего»).

Следователи установили, что к смерти ребёнка причастна его бабушка. Женщину задержали в качестве подозреваемой, в ближайшее время ей предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

«По версии следствия, 8 января 2022 года в вечернее время нетрезвая подозреваемая, находясь на кухне в своей квартире... выбросила на улицу через окно своего двухлетнего внука», — заявили в СК.

Ребёнок упал в сугроб. В ходе судмедэкспертизы было установлено, что он умер от переохлаждения.

В декабре 2021 года сообщалось, что 11-летний мальчик погиб в результате обморожения по дороге в школу в подмосковной Дубне.