Глава Ставрополья опроверг данные о выбросе аммиака при пожаре в Пятигорске

Губернатор Ставропольского рая Владимир Владимиров в своём Instagram опроверг сообщения, появившиеся в соцсетях, о якобы выбросе аммиака при пожаре на хладокомбинате в Пятигорске.

«Сетевые фейкоделы отреагировали на сегодняшний пожар на пятигорском «Холоде»: кто-то пытается распространять сейчас вот такие «поделки» про якобы выброс аммиака в городе. Официально заявляю: эти «сообщения» — ложные», — сообщил он.

Владимиров также отметил, что попросит правоохранительные органы разобраться в этом вопросе, чтобы понять, кто и зачем запускает такие провокации.

Ранее сообщалось, что на заводе ЗАО «Холод» в Пятигорске произошёл пожар в компрессорном цехе на площади 600 кв. м.