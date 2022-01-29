В Краснодаре задержанный сбежал из отдела полиции
- РИА Новости
«В УМВД России по городу Краснодару назначено проведение служебной проверки по факту побега задержанного из отдела полиции», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, 29 января при сопровождении оперативным дежурным задержанных лиц из специального помещения содержания в туалет 46-летний мужчина, который ранее был судим и находился в федеральном розыске, самовольно покинул помещение отдела полиции.
В МВД подчеркнули, что в настоящее время на поимку сбежавшего «ориентирован весь личный состав».
24 декабря двое заключённых сбежали из колонии-поселения в Волгограде.
Позднее в Ростовской области заключённые были задержаны.