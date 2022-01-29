В Краснодаре задержанный сбежал из отдела полиции

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Задержанный, который находился в федеральном розыске, сбежал из отдела полиции в Краснодаре. Об этом сообщили в региональном отделении МВД.
В Краснодаре задержанный сбежал из отдела полиции
  • РИА Новости

«В УМВД России по городу Краснодару назначено проведение служебной проверки по факту побега задержанного из отдела полиции», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, 29 января при сопровождении оперативным дежурным задержанных лиц из специального помещения содержания в туалет 46-летний мужчина, который ранее был судим и находился в федеральном розыске, самовольно покинул помещение отдела полиции.

В МВД подчеркнули, что в настоящее время на поимку сбежавшего «ориентирован весь личный состав».

24 декабря двое заключённых сбежали из колонии-поселения в Волгограде.

Позднее в Ростовской области заключённые были задержаны.

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