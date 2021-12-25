В Ростовской области задержаны двое сбежавших из волгоградской колонии

В Ростовской области задержаны двое осуждённых, совершивших побег из волгоградской колонии, сообщили в МВД.

«25 декабря около 08:00 на 167-м км автодороги «Котельниково — Песчанокопское» сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Renault под управлением водителя 1993 года рождения. В салоне также находились двое пассажиров, 2002 и 1998 годов рождения», — сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

При проверке полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области.

24 декабря стало известно, что двое заключённых сбежали из колонии-поселения в Волгограде.