В Ростовской области задержаны двое сбежавших из волгоградской колонии
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- РИА Новости
«25 декабря около 08:00 на 167-м км автодороги «Котельниково — Песчанокопское» сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Renault под управлением водителя 1993 года рождения. В салоне также находились двое пассажиров, 2002 и 1998 годов рождения», — сообщили ТАСС в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.
При проверке полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области.
24 декабря стало известно, что двое заключённых сбежали из колонии-поселения в Волгограде.