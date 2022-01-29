Один человек погиб в ДТП в Саратовской области

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В результате столкновения двух автомобилей в Саратовской области погиб один человек, ещё четверо получили травмы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Один человек погиб в ДТП в Саратовской области
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в 17:40 (16:40 мск) в 100 м от автоподъезда к городу Пугачёву произошло столкновение двух транспортных средств: Hyundai и Chery», — приводит ТАСС сообщение.

В результате ДТП водитель автомобиля Chery скончался на месте.

Как уточняется, пострадали две пассажирки автомобиля Chery, водитель и пассажир Hyundai.

Ранее сообщалось, что 14-летний подросток погиб и шестилетняя девочка пострадала в результате аварии в Мелеузовском районе Башкирии.

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