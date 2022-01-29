Один человек погиб в ДТП в Саратовской области
- РИА Новости
«По предварительным данным, в 17:40 (16:40 мск) в 100 м от автоподъезда к городу Пугачёву произошло столкновение двух транспортных средств: Hyundai и Chery», — приводит ТАСС сообщение.
В результате ДТП водитель автомобиля Chery скончался на месте.
Как уточняется, пострадали две пассажирки автомобиля Chery, водитель и пассажир Hyundai.
Ранее сообщалось, что 14-летний подросток погиб и шестилетняя девочка пострадала в результате аварии в Мелеузовском районе Башкирии.