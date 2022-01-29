Психолог Чуксеева дала советы по решению конфликтов на работе

Карьерный консультант Анна Чуксеева дала советы по решению конфликтов на работе.

«Если это вопрос коллег, то велика ситуация, что конфликт может повториться, поэтому нужно попробовать его разобрать, разобрать отношения с коллегами внутри себя и поговорить с коллегами», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также можно встретиться со специалистом, который даст объективный фидбэк на ситуацию.

Как считает Чуксеева, с эмоциями необходимо работать.

«Несколько занятий со специалистом покажут человеку, какие процессы у него запускаются, и вы начнёте их различать и отслеживать. Если ты в тревоге, то не нужно принимать решения, кричать на коллег, менять работу, все решения нужно принимать в трезвой памяти и со спокойным дыханием», — пояснила она.

Эксперт добавила, что побороть тревожность можно с помощью физической активности.

Ранее, как сообщала газета «Известия», аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter провели исследование, в ходе которого выявили уровень дружелюбия в российских компаниях.