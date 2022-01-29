Психолог Чуксеева дала советы по решению конфликтов на работе

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Карьерный консультант Анна Чуксеева дала советы по решению конфликтов на работе.
Психолог Чуксеева дала советы по решению конфликтов на работе
  • ©NickyLloyd
  • Gettyimages.ru

«Если это вопрос коллег, то велика ситуация, что конфликт может повториться, поэтому нужно попробовать его разобрать, разобрать отношения с коллегами внутри себя и поговорить с коллегами», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, также можно встретиться со специалистом, который даст объективный фидбэк на ситуацию.

Как считает Чуксеева, с эмоциями необходимо работать.

«Несколько занятий со специалистом покажут человеку, какие процессы у него запускаются, и вы начнёте их различать и отслеживать. Если ты в тревоге, то не нужно принимать решения, кричать на коллег, менять работу, все решения нужно принимать в трезвой памяти и со спокойным дыханием», — пояснила она.

Эксперт добавила, что побороть тревожность можно с помощью физической активности.

Ранее, как сообщала газета «Известия», аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter провели исследование, в ходе которого выявили уровень дружелюбия в российских компаниях.

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