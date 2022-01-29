Экономист Зубец высказался о динамике цен на соки

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Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России, экономист Алексей Зубец высказался о динамике цен на соки и газированные напитки с их добавлением.
Экономист Зубец высказался о динамике цен на соки
  • Legion-Media

«Если мы говорим о напитках на основе органического сырья, то, вероятно, цены будут расти, поскольку дорожает плодоовощная продукция», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как отметил Зубец, в случае с соками нужно наблюдать за ценами на концентраты, которые изготавливают в Индии и Бразилии.

«В России большая часть основ соков — импортная. При этом важно понимать, что на наших прилавках огромное число не соков, а нектаров, где доля органического сырья мала и влияет на цену не столь явно», — пояснил он.

По его словам, в себестоимость напитков также входят вода, топливо, сахар, электроэнергия. Он отметил, что они подорожали не сильно, и на основании этих показателей особого роста стоимости вряд ли стоит ожидать.

Ранее член Российского союза предприятий молочной отрасли Евгений Романенко в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с ценами.

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